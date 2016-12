Sub dispersi in Indonesia, "La guida operava senza la licenza"

Claudia Mastrogiuseppe è tornata dall'Indonesia convinta che qualcosa non quadri nella scomparsa del fratello Alberto e degli atri tre sub, dispersi dal 15 agosto nelle acque dell'isola di Sagalaki, in Indonesia. "La guida operava senza licenza e il diving non aveva le carte in regola" denuncia la donna a Tgcom24.

Alberto Mastrogiuseppe, la fidanzata Michela Caresani e l'amico Daniele Buresta con un turista belga erano usciti per un'immersione nel Borneo e non sono più stati trovati. "Il racconto della guida è lacunoso" ha aggiunto la donna. A dare ancora speranza alle famiglie dei tre milanesi dispersi è il racconto di Valeria Baffè, fidanzata di Buresta, che stava praticando snorkeling e ha lanciato l'allarme, sottolineando che il mare non era mosso.

Nessun corpo e nessuna parte dell'attrezzatura è stata ritrovata, tanto che resta ancora in piede l'ipotesi del rapimento. Le ricerche sono ancora in corso. "Abbiamo offerto una ricopensa, per dare maggiore stimolo a chi si sta impegnando per ritrovarli".