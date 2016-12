5 febbraio 2016 Studentessa 18enne muore di leucemia: sulla sua bara bianca l'addio degli amici Canada, i genitori di Laura Hillier hanno deciso di trasformare il feretro nell'annuario scolastico. Compagni e professori lo hanno così colorato Tweet google 0 Invia ad un amico

13:30 - Una bara bianca colorata dai pensieri di amici, insegnanti e compagni. E' l'ultimo regalo che i genitori hanno voluto fare a Laura Hillier, studentessa canadese scomparsa a soli 18 anni a causa della leucemia. Laura ha perso la sua battaglia il 20 gennaio e non è riuscita quindi a sfogliare l'annuario scolastico che le avrebbero consegnato dopo il diploma. Da qui l'idea dei suoi genitori di trasformare il feretro in uno Yearbook.

Sul feretro campeggiava una grande scritta firmata proprio dalla sfortunata 18enne. Tutto intorno i commoventi pensieri di addio di tutti coloro che la conoscevano.



La raccolta fondi - I genitori di Laura, che viveva a Burlington, in Ontario, hanno anche lanciato una raccolta fondi a favore di un'associazione per la lotta al cancro. In pochi giorni sono riusciti a raccogliere oltre 20mila dollari.