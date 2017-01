Studente scomparso a Barcellona, avvistato su pista di pattinaggio

Lo studente ligure era stato avvistato per l'ultima volta nella zona del Casinò di Barcellona, città dove si era recato per trascorrere il Capodanno insieme ad alcuni amici con un viaggio organizzato. I suoi familiari si sono recati in Spagna dopo l'allarme degli amici e una denuncia di scomparsa alle autorità locali.



Oggi una cittadina italiana titolare di un ristorante a Barcellona ha contattato la redazione savonese di Ivg.it spiegando che i suoi "dipendenti erano nella zona della pista di pattinaggio su ghiaccio di Hospitalet de Llobregat, un centro che dista circa una mezz'ora dal centro di Barcellona" e si sono "imbattuti in un ragazzo italiano che, a quanto mi hanno riferito, si trovava in stato confusionale ed era visibilmente smarrito". I collaboratori della ristoratrice, italiani, che non erano a conoscenza della scomparsa di Andrea Freccero hanno chiamato un taxi e hanno chiesto al conducente di riaccompagnarlo nel suo albergo.



Intanto, l'operatore che ha organizzato il viaggio, Sg Tour, ha spiegato di avere partecipato alle ricerche: "il responsabile del viaggio ha prima contattato i famigliari e si è poi recato presso le autorita' di pubblica sicurezza catalane per segnalarne la scomparsa". "Ci troviamo di fronte ad un maggiorenne. Di fatto tutto il programma era stato comunicato, ed erano state date le indicazioni del caso. I ragazzi firmano un programma nel quale dichiarano che sono liberi di partecipare o meno" ha spiegato il tour operator.