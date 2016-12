Studente italiano morto a Parigi si sarebbe suicidato

Ciro Ciocca, lo studente molisano morto a Parigi dopo 5 giorni di agonia, non sarebbe stato ucciso, così come ipotizzato in un primo momento, ma si sarebbe suicidato. Secondo una prima ricostruzione il 20enne sembrava essere stato accoltellato in un tentativo di furto, ma ora, stando a quanto emerso, gli investigatori d'oltralpe sarebbero indirizzati verso la pista del suicidio.