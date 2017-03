Striscia di Gaza, ucciso in un attentato un leader di Hamas

Mazen Faqha, un dirigente di Hamas liberato da Israele nel 2011 in seguito ad un scambio di prigionieri, è stato ucciso in un attentato avvenuto nella Striscia di Gaza: lo ha reso noto il Ministero degli Interni del Territorio costiero. Faqha è stato colpito da un gruppo di uomini armati nel quartiere di Tell al-Hama: le autorità della Striscia hanno aperto un'inchiesta.