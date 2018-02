Strasburgo: l'azienda può accedere ai file di ufficio dei dipendenti

I fatti risalgono al 2008, quando l'azienda statale francese che gestisce le ferrovie (Sncf) ha licenziato uno dei suoi quadri dirigenti dopo aver scoperto che tra i file salvati sul suo computer in ufficio c'erano false attestazioni in favore di terzi e materiale pornografico. L'uomo ha perso tutti i ricorsi portati davanti alla giustizia francese.



File non "privati" ma "personali" - I togati d'oltralpe hanno sposato, infatti, la posizione della Sncf secondo cui l'accesso ai documenti era lecito, perché non erano etichettati, come previsto dal regolamento interno, come "privati" ma come "personali".



I giudici francesi, come quelli di Strasburgo, hanno inoltre tenuto conto del fatto che i file aperti occupavano gran parte del disco rigido e che era quindi poco probabile che potessero essere di natura privata.