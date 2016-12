Strasburgo: allarme diritti umani

"La Convenzione europea dei diritti umani, che per oltre 65 anni ha fatto aumentare in ciascuno dei nostri Paesi la libertà, la democrazia e lo stato di diritto è sempre più minacciata politicamente ed è in pericolo". A lanciare l'allarme è il segretario generale del Consiglio d'Europa, Thorbjorn Jagland, durante il discorso all'assemblea parlamentare. "La minaccia", aggiunge, è rappresentata in particolare da Londra, Mosca, Berna, Oslo e Baku.