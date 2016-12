Stragi Turchia, identificata mente

L'antiterrorismo turco ha identificato la presunta "mente" degli attacchi compiuti negli ultimi mesi in Turchia dall'Isis, in particolare ad Ankara e Suruc. Lo riportano media locali, secondo cui si tratta di Ilhami Bali, 33enne di nazionalità turca noto come "il doganiere dell'Isis". Bali fu arrestato nel 2002 con l'accusa di far parte di Al Qaeda. Tre anni dopo fu rilasciato.