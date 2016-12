Stragi Parigi, pugno duro dell'Ue "Stretta sui controlli alle frontiere"

Con questo giro di vite si introdurrà "l'obbligatorietà" rispetto alla possibilità già esistente, ma non pienamente attuata dagli Stati. Su Schengen si discuterà ancora al consiglio dei ministri degli Interni del 4 dicembre. "Gli stati membri - si legge in una bozza - si impegnano ad attuare immediatamente i necessari sistematici e coordinati controlli alle frontiere esterne, compresi gli individui che godono del diritto di libertà di movimento".



Francia: "Controlli ai confini finché dura crisi" - "La Francia manterrà i controlli alle sue frontiere fino alla fine della crisi terroristica, questo per motivi di sicurezza, per tutelare i francesi", ha spiegato poi Cazeneuve.