Stragi Parigi,famiglie rifiutano tributo di Stato: "La Francia non ci protegge"

Venerdì 27 novembre tutta la Francia, alla presenza del presidente Hollande, renderà omaggio in maniera solenne alle vittime della strage di Parigi . Un momento di grande commozione collettiva, alla quale però non intendono partecipare i genitori di Aurélie, giovane ragazza morta al Bataclan di Parigi . Una decisione condivisa anche su Facebook, e motivata dal fatto che un Paese che non difende i propri cittadini, dopo non può piangerli.

"Nulla è cambiato dalle stragi del Charlie Hebdo", scriveva Emmanuelle su Facebook. Una posizione condivisa da Jean-Marie Peretti: "Ricordo che a gennaio ci furono annunci da parte dell'Eliseo sulla protezione dei cittadini, la sicurezza era un caso nazionale. Gli ho creduto! Cosa è accaduto invece?", si chiede con amarezza.



Schengen è un colabrodo - La critica di Jean-Marie Peretti arriva a toccare anche i partner europei: "Lo spazio Schengen è un colabrodo, ha fatto passare tutte queste persone che vengono in Europa solo per commettere terribili reati". Ma la critica della famiglia Peretti è anche sulla freddezza con cui le autorità hanno comunicato con loro. Una semplice e fredda telefonata per confermare "vostra figlia è morta". Un'altra chiamata per dire "venerdì l'omaggio dello Stato". Cerimonia nella quale non ci "sarà" Amelie. Per la 33enne funerali a Saint-Tropez: famiglia, amici e concittadini per rendere omaggio alla ragazza. La sua bara è stata decorata da diversi artisti di strada dopo l'appello lanciato dalla sorella di Amelie. Questo perché lei era "creativa, curiosa e amante della musica". E così la vogliono ricordare.