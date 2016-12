Stragi India, impiccato complice

Un uomo condannato a morte per complicità nelle stragi di Mumbai del 1993, Yakub Memon, è stato impiccato in una prigione di Nagpur, in India. Lo riferiscono le tv indiane. Il presidente della Repubblica aveva respinto una sua domanda di grazia presentata in extremis, dopo che la Corte suprema si era pronunciata contro un appello per rivedere il processo. E' scattata l'allerta a Mumbai e in diverse città per timore di disordini.