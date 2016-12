Stragi di Parigi, l'ex legale di Salah: "In carcere è diventato un vero fondamentalista islamico"

Salah Abdeslam, l'unico tra i presunti responsabili degli attentati di Parigi attualmente detenuto, in carcere si è radicalizzato ben più di quanto fosse prima di essere rinchiuso. Lo ha rivelato il suo ex avvocato, il belga Sven Mary, che ha rinunciato a difenderlo. Salah, che ha deciso di restare in silenzio e non collaborare, ora "ha la barba lunga ed è un fondamentalista", ha detto il legale.