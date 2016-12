Strage Usa, Obama parla a nazione

Il presidente Usa, Barack Obama, farà un discorso alla nazione domenica alle 20, ora locale (le 2 di notte in Italia), sulle misure che il governo ha adottato per realizzare la sua più alta priorità, mantenere i cittadini al sicuro, e darà un aggiornamento sulle indagini in corso per la strage di San Bernardino. Lo rende noto la Casa Bianca. Obama discuterà anche della minaccia più ampia del terrorismo e dell'Isis.