Strage Toronto, la polizia: "Per ora nessun legame con terrorismo"

La polizia canadese ha reso noto che, sulla base delle informazioni finora disponibili sulla strage avvenuta a Toronto, "non c'è alcun rischio per la sicurezza nazionale e al momento non c'è alcuna connessione con un possibile atto di terrorismo". Intanto si è aggravato il bilancio delle vittime: il numero dei morti è salito a 10. Dei 15 feriti 4 sono ancora in condizioni molto gravi.