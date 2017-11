Strage Texas, il killer aveva litigato con la suocera: no terrorismo

Avrebbe ucciso per motivi familiari il killer della strage nella chiesa in Texas. Gli inquirenti, secondo i quali dunque non si tratta di terrorismo, sottolineano che Devin Kelley aveva manifestato rabbia nei confronti della suocera e le aveva inviato sms minacciosi. La donna frequentava la chiesa dove il giovane ha colpito uccidendo 26 persone, prima di suicidarsi. L'uomo ha agito con un fucile e in auto aveva due pistole.