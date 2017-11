Strage Texas,al killer fu negata la licenza per il possesso di armi

L'autore della strage nella chiesa di Sutherland Springs, in Texas, si vide negata la licenza necessaria per possedere armi nello Stato. Lo rende noto il governatore Greg Abbott. Devin Kelley, ex militare 26enne, era stato condannato a un anno di reclusione per una sentenza della corte marziale prima di essere congedato con disonore nel 2014.