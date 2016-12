Strage Stazzema, stop a processo

Il monumento alle vittime della strage di Sant'anna di Stazzema

La procura di Amburgo, in Germania, ha archiviato il procedimento contro l'ex militare nazista Gerhard Sommer, indagato per la strage di Sant'Anna di Stazzema, in provincia di Lucca, del 12 agosto 1944. Per i magistrati tedeschi Sommer, 93 anni, non è in condizione di affrontare il processo. A Stazzema furono uccisi 560 civili.