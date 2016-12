Strage Sousse, primi arresti

Primi arresti in Tunisia per la strage di Sousse. Lo ha annunciato il ministro dell'interno del Paese nordafricano, Najem Gharsalli. A finire in manette i membri di quella che è ritenuta la cellula terroristica che starebbe dietro a Seifeddine Rezgui, autore dell'attacco di venerdì in cui hanno perso la vita 39 persone.