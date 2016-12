Strage Sousse, esami su cellulare

Il portavoce del tribunale di Tunisi, ha affermato in conferenza stampa che dall'analisi dei tabulati del cellulare del terrorista della strage di Sousse sono emerse informazioni rilevanti. Le indagini si concentrano in particolare sui legami fra Seifeddine Rezgui e i gruppi terroristici a lui vicini. Proprio in questa direzione, il ritrovamento del cellulare in mare ha consentito al giudice istruttore di fare importanti passi avanti nelle indagini.