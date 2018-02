Strage Parigi, Salah Abdeslam oggi in tribunale a Bruxelles

Salah Abdeslam, unico sopravvissuto dei commando jihadisti responsabili delle stragi di Parigi del novembre 2015, comparirà oggi in tribunale a Bruxelles. Nella notte l'uomo è stato trasferito in Belgio dal carcere francese in cui è detenuto. Abdeslam è chiamato a rispondere della sparatoria, in cui rimasero feriti diversi agenti di polizia, avvenuta nella località belga di Forest durante la sua latitanza, nel marzo 2016.