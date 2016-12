22:26 - Si starebbe concludendo con un nulla di fatto l'operazione dei reparti speciali francesi sulle tracce dei terroristi di Charlie Hebdo in Piccardia, accanto alla foresta di Longpont. Secondo i media francesi non sembra nemmeno accertato che la Clio grigia, l'auto sulla quale i fratelli Kouachi sono fuggiti da Parigi, sia stata abbandonata nei paraggi come era stato detto in un primo momento.