Strage Parigi, due gli artificieri

Sarebbero due, e non uno come ipotizzato in un primo momento, i presunti artificieri delle stragi di Parigi arrestati a Bruxelles lunedì. Lo riporta il quotidiano belga "Derniere Heure". Oltre a Mohamed Amri, 27 anni, le cinture esplosive dei kamikaze sarebbero state confezionate anche da Hamza Attou, 21, incensurato. Nelle abitazioni dei due sospettati è stato trovato nitrato di ammonio, composto chimico usato per produrre esplosivi.