Strage Parigi, cantante si scusa

"Chiedo scusa per le accuse assurde". Jesse Hughes, leader degli Eagles of Death Metals, chiede "perdono" dopo che nei giorni scorsi hanno lasciato intendere che il personale di sicurezza al concerto di Parigi era complice dell'attacco dell'Isis, che ha fatto 89 morti. Hughes punta il dito contro gli "incubi non stop" per le sue accuse: "Chiedo sinceramente scusa".