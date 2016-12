Strage Orlando, raccolta fondi ottiene 1,3 milioni di dollari

Equality Florida, il più grande gruppo a difesa dei diritti della comunità Lgbt, ha avviato una raccolta fondi per le vittime della sparatoria di Orlando e per le loro famiglie: la sottoscrizione ha già raccolto oltre 1,3 milioni di dollari in 19 ore. "Faremo in modo di assicurare che ogni centesimo raccolto vada a sostegno di queste vittime", ha detto Ida Eskamani, attivista di Equality Florida.