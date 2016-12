Strage Orlando, padre e moglie del killer inseriti in no-fly list

Il padre e la moglie di Omar Mateen, il 29enne che ha ucciso 49 persone a Orlando, sono stati inseriti nella no-fly list dagli Usa e non potranno più imbarcarsi sugli aerei. Seddique Mateen ha fin dall'inizio detto di non aver mai avuto alcun sospetto sulle intenzioni del figlio e non è sotto inchiesta. La moglie, invece, è stata interrogata: avrebbe accompagnato il marito a comprare le munizioni pochi giorni prima della strage.