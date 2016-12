Strage Orlando, media: rafforzata la sicurezza anche a New York

Centinaia di agenti sono stati dispiegati a New York, con una visibile presenza massiccia di polizia in particolare nelle zone più trafficate di Manhattan e presso luoghi di ritrovo della comunità Lgbt. Lo riferisce il New York Times citando le autorità locali. Il sindaco, Bill de Blasio, ha sottolineato che non sono emerse minacce credibili confermando tuttavia che le forze dell'ordine sono in "allerta" dopo la strage di Orlando.