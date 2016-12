Strage Orlando, il padre del killer: mio figlio usato dai terroristi

"Mio figlio è stato ucciso dai terroristi. E' stato usato da loro, ha imparato da loro. Cinquanta persone hanno perso la vita per il terrorismo". Lo afferma Seddique Mateen, il padre del killer di Orlando, sottolineando come i terroristi abbiano impiantato in Omar l'idea di un attacco di massa. "Non voglio torturarmi sui segnali che posso non aver visto. Io ho fatto del mio meglio", si giustifica l'uomo.