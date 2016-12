Strage Orlando: da Onu forte condanna per "atto terroristico"

I membri del Consiglio di Sicurezza dell'Onu "condannano nei termini più forti l'attacco terroristico a Orlando, in Florida, che ha preso di mira persone sulla base del loro orientamento sessuale". In una dichiarazione adottata all'unanimità, i Quindici riaffermano che il "terrorismo in tutte le sue forme è una delle più serie minacce alla pace e sicurezza internazionale".