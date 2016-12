Strage Oregon, doveva essere in classe l'eroe dell'Amsterdam-Parigi

Stavolta è stato un popolare programma Tv a rimandare il suo appuntamento con il destino. L'eroe americano Alek Skarlatos, 22 anni, uno dei tre giovani che in agosto sventò l'attentato sul treno francese ad alta velocità Amsterdam-Parigi , la mattina della sparatoria doveva essere nell' Umpqua Community College di Roseburg , in Oregon, ma le prove di "Ballando con le stelle", edizione Usa, gli hanno impedito di essere in classe in quegli attimi di terrore. Cosa avrebbe fatto se si fosse trovato lì?, gli hanno chiesto. "Qualunque cosa", la sua risposta.

D'altronde era stato il suo "Prendetelo!" gridato agli amici a bordo del treno Amsterdam-Parigi a far sventare l'attentato che aveva pianificato Ayoub El Kahzzani. Skarlatos, 22 anni, è nella Guardia Nazionale e dopo gli onori ricevuti in Francia era stato anche ospite di Barack Obama alla Casa Bianca.



Dopo gli allori sul campo è arrivato, al rientro in patria, anche il contratto Tv per partecipare a "Ballando con le stelle" come partner della ballerina Lindsay Arnold. Una comparsata che gli ha salvato la vita.



"Quando mi è stata data la notizia di quello che stava avvenendo al college mi sono dovuto sedere un attimo, poi ho verificato su Internet", ha raccontato da Los Angeles. Fortunatamente nessuno dei suoi amici è rimasto coinvolto nella sparatoria, "Il mio cuore è lì con loro e con chi non c'è più", ha aggiunto prima di partire alla volta di Roseburg per stringersi nel dolore della sua città.