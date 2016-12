Strage Nizza, stampa tedesca: "Almeno dieci bimbi tra le vittime"

Sono almeno 10 i bambini morti nell'attentato di Nizza. Lo scrive la "Bild" online, senza però specificare la nazionalità delle vittime. Intanto la stampa francese ha reso noto il nome dell'attentatore: Mohamed Lahouaiej Bouhlel. "E' nato a Sousse", in Tunisia e "non è inserito in nessuna lista di ricercati per terrorismo".