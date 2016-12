Strage Nizza, Renzi: terroristi non vinceranno, siamo con i francesi

Le immagini di Nizza "continuano a rimbombare nella testa e fanno male. Ma i terroristi non l'avranno vinta, mai". Lo scrive il presidente del Consiglio Matteo Renzi in calce alla sua newsletter Enews. "Non lasciare soli i francesi è l'impegno dell'Italia e di tutta la comunità internazionale", scrive ancora il premier.