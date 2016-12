Strage Nizza, killer neutralizzato da un uomo e due poliziotti

Il killer di Nizza "è stato neutralizzato da un uomo e due poliziotti". Lo ha detto Eric Ciotti, presidente del Dipartimento delle Alpi Marittime, a France Info. "Una persona è saltata sul camion per tentare di fermarlo. E' in quel momento che la polizia è stata in grado di neutralizzare il terrorista". Uno dei due agenti intervenuti è una donna. "Non dimenticherò mai il viso di questa poliziotta", ha aggiunto Ciotti.