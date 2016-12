Strage Monaco, ministro Interno conferma: "No legami con terrorismo"

"Non c'è alcun indizio di legame con il terrorismo". All'indomani della strage di Monaco, costata la vita a 9 persone, il ministro dell'Interno tedesco conferma che il 18enne tedesco-iraniano Alì Sonboly non aveva rapporti con l'Isis o altre organizzazioni. "Le indagini continuano a ritmo serrato e al momento non c'è ancora una conclusione", aggiunge Thomas de Maizière.