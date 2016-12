Strage Monaco, media locali: quasi tutte le vittime sono giovani

Secondo quanto riportato dalla tv pubblica bavarese BR, quasi tutte le vittime della sparatoria di Monaco sono giovani. Il killer avrebbe ucciso due ragazzine e sei giovani in età compresa tra 15 e 21 anni e una signora di 45. La tv non cita fonti di polizia. Intanto è stato reso noto che un totale di circa 2.300 poliziotti sono stati mobilitati a Monaco di Baviera per far fronte all'emergenza.