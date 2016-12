Strage migranti, 3 arresti in Libia

La milizia locale di Zuwara, in Libia, ha arrestato tre persone accusate di essere responsabili della strage in mare di giovedì notte. Secondo l'edizione online del quotidiano britannico Guardian sono "fino a 300" le vittime. Sul barcone c'erano circa 500 persone: 198 sono quelle messe in salvo, mentre i cadaveri recuperati sono 110. I dispersi sono quindi ancora circa 200.