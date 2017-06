Strage Manchester, Theresa May: "Rischio altro attacco imminente"

Quello di Manchester è stato "un attacco codardo contro persone innocenti e giovani indifesi". Così il premier britannico, Theresa May , si è rivolto alla nazione in un messaggio dopo la strage al concerto , spiegando che "molti feriti sono in condizioni disperate". Il livello di allerta terrorismo nel Paese intanto è stato elevato da "grave" a "critico", il livello massimo che equivale all'aspettativa di un nuovo attacco "imminente".

Manchester, la strage dei teenager: ecco le vittime 1 di 14 Twitter Twitter Manchester, la strage dei teenager: ecco le vittime Georgina "Gina" Callander, 18 anni, grande fan di Ariana Grande è la prima vittima identificata. Su Twitter la piangono i suoi amici. Come riporta il Sun la giovane è morta in ospedale; accanto a lei c'era sua madre 2 di 14 Instagram Instagram Manchester, la strage dei teenager: ecco le vittime Georgina "Gina" Callander con Ariana Grande, il 5 giugno 2015. Dal suo profilo Instagram 3 di 14 Web Web Manchester, la strage dei teenager: ecco le vittime Saffie Rose Roussos, 8 anni, di Tarleton, in Lancashire, era la più giovane dei dispersi. E' stata identificata come seconda vittima dell'attentato al Manchester Arena. Era al concerto di Ariana Grande con la mamma Lisa e la sorella 20enne Ahslee Bromwich (ricoverate in due diverse strutture sanitarie). Per la piccola si erano fin da subito diffusi appelli in Rete per il suo ritrovamento 4 di 14 Facebook Facebook Manchester, la strage dei teenager: ecco le vittime La polizia di Manchester ha rivelato il nome della terza vittima: si tratta di John Atkinson, 26 anni, originario di Radcliffe in Bury. 5 di 14 Facebook Facebook Manchester, la strage dei teenager: ecco le vittime Kelly Brewster, impiegata 32enne di Sheffield, è morta per le gravi ferite riportate nell'esplosione all'uscita del concerto. Era nella lista dei dispersi. Pochi giorni fa aveva acquistato casa con il fidanzato Ian Winslow, 36 anni 6 di 14 Facebook Facebook Manchester, la strage dei teenager: ecco le vittime Anche Olivia Campbell, 15 anni, è passata dalla lista dei dispersi a quella delle vittime. A dare conferma della notizia la madre, in lacrime in Tv. La giovanissima era al concerto con l'amico Adam 7 di 14 Facebook Facebook Manchester, la strage dei teenager: ecco le vittime Alison Howe, 44 anni, a sinistra, e Lisa Lees, 43 anni, entrambe di Royton, erano due mamme e amiche che si trovavano all'uscita del Manchester Arena per riportare a casa le due figlie 15enni dopo il concerto di Ariana Grande 8 di 14 Twitter Twitter Manchester, la strage dei teenager: ecco le vittime Courtney Boyle, 17 anni di Gateshead, non ce l'ha fatta 9 di 14 Facebook Facebook Manchester, la strage dei teenager: ecco le vittime Marcin (42 anni) e Angelika Klis (40), marito e moglie di nazionalità polacca che vivevano a York, erano all'uscita dell'Arena in attesa dell'arrivo delle loro figlie a fine concerto. A confermare il decesso il ministro degli Esteri polacco Witold Waszczykowski 10 di 14 Twitter Twitter Manchester, la strage dei teenager: ecco le vittime Martyn Hett, 29 anni, pr manager, nato ad Ankara ma residente a Stockport, era andato al concerto con l'amico Stuart Aspinall. Al momento dell'uscita i due si erano separati e Stuart per primo ha dato l'allarme 11 di 14 Twitter Twitter Manchester, la strage dei teenager: ecco le vittime Nell Jones, 14 anni, studentessa di Goostrey, in Cheshire. Era andata al concerto con le stampelle: da poco aveva subito un intervento al legamento. E' rimasta gravemente ferita nell'esplosione; ricoverata in ospedale era finita nella lista dei dispersi dopo la richiesta di aiuto per ritrovarla lanciata dalla cugina via social 12 di 14 LaPresse LaPresse Manchester, la strage dei teenager: ecco le vittime Megan Hurley, teenager di Liverpool: per i suoi funerali è stata aperta una raccolta fondi. Era al concerto con suo fratello Bradley, che è rimasto ferito 13 di 14 LaPresse LaPresse Manchester, la strage dei teenager: ecco le vittime Jane Tweddle-Taylor, 51 anni, receptionist al South Shore Academy School di Blackpool, città in cui viveva, era andata al Manchester Arena per riportare a casa dopo il concerto la figlia di un'amica 14 di 14 Twitter Twitter Manchester, la strage dei teenager: ecco le vittime Anche Michelle Kiss è tra le vittime dell'attentato di Machester. Si trovava al concerto di Ariana Grande insieme alle sue due figlie, una delle quali si è certamente salvata. Prima di entrare all'Arena, sui social, aveva scritto: "Siamo eccitate e pronte a vedere Ariana". leggi dopo slideshow ingrandisci

La polizia, ha sottolineato la May, "conosce l'identità dell'attentatore, ma a questo punto delle indagini non possiamo rivelarla". E ha avvertito che "è ritenuto probabile un altro attentato. Gli inquirenti ritengono che abbia agito da solo" ma stanno indagando sull'eventualità che faccia parte "di un gruppo più ampio", ha aggiunto.



La May ha poi invitato i cittadini a ricordare i gesti di solidarietà che si sono moltiplicati dopo l'attentato all'arena per aiutare le vittime e dare riparo ai feriti. "Abbiamo visto in azione il peggio dell'umanità lunedì sera a Manchester, ma abbiamo visto anche il meglio, ed è questo che dobbiamo ricordare", ha detto.



"Tutti gli attentati terroristici sono attacchi contro innocenti ma questo è particolarmente violento ed è stato mirato deliberatamente contro innocenti che avrebbero dovuto godere di un concerto", ha dichiarato la May. "Oltre all'attentatore ci sono 22 vittime registrate e 59 feriti che vengono trattati in otto diversi ospedali. Molti sono stati sottoposti a rianimazione e tra questi ci sono molti bambini e giovani".



Militari schierati in difesa antiterrorismo - Dopo l'attacco di Manchester, i militari delle forze armate britanniche saranno dislocati a difesa della popolazione contro il terrorismo. I soldati, ha spiegato la May, saranno sotto il comando della polizia in quella che è stata chiamata in codice Operation Tempora. I militari difenderanno la popolazione anche durante grandi eventi che radunano le folle, come partite di calcio o concerti.