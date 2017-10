Strage Las Vegas, polizia: siamo certi che cecchino fosse uno solo

Gli investigatori al lavoro sul massacro di Las Vegas si dicono "sicuri" che nessun altro fece ingresso nella stanza d'albergo da cui Stephen Paddock ha sparato a ripetizione colpendo centinaia di persone ed uccidendone 58, prima che il killer desse il via alla sua missione di morte. Lo hanno riferito le forze dell'ordine locali negli ultimi aggiornamenti sulle indagini, dalle quali non è tra l'altro ancora emerso un movente per la strage.