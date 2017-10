Strage Las Vegas, avvocato: "Compagna del killer non sapeva"

Marilou Danley, la compagna del killer di Las Vegas non sapeva nulla circa i piani dell'uomo di compiere un massacro. Lo afferma, secondo quanto riporta la Associated Press, l'avvocato della donna che in queste ore è sotto interrogatorio dell'Fbi. La donna, 62 anni, che non è agli arresti, è considerata come "persona di interesse" dagli investigatori.