Strage Istanbul, sospetto killer: "Non c'entro, ero in Kirghizistan"

Il 28enne Ihake Mashrapov potrebbe non essere l'autore della strage di Capodanno a Istanbul, come sostenuto invece dalla tv di Stato turca Trt. L'uomo, in un'intervista, sostiene di essere stato scambiato per l'attentatore per via della somiglianza, ma di essere stato rilasciato dalla polizia dopo un controllo. Secondo l'agenzia di stampa kirghiza Akipress, Mashrapov era in Kirghizistan la notte della strage.