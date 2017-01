Strage Istanbul, nuove foto dell'attentatore: non aveva la barba

Un uomo dai capelli neri, senza barba e con un giubbotto scuro. Sarebbe questo il profilo dell'attentatore del night club Reina di Istanbul, come emerge dalle immagini di una telecamera di sorveglianza diffuse dall'agenzia di stampa Dogan, e non quello mostrato nelle ultime ore da diversi media locali di un uomo con la barba. Le nuove foto non permettono di chiarire altri dettagli.