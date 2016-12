Strage Istanbul, Merkel in lutto

"Sono in lutto per i nostri connazionali". Lo ha detto Angela Merkel parlando delle otto vittime tedesche rimaste uccise nell'attentato di Istanbul. La cancelliera è intervenuta a una manifestazione a Friburgo affermando: "Esprimiamo la nostra partecipazione alle famiglie, alle quali è stato arrecato un dolore senza fine con la perdita dei loro cari". La Merkel ha poi invitato il Paese a non darsi per vinto al terrorismo.