Strage in Texas, media: "Il killer ha ucciso almeno dodici bambini"

Fra le 26 vittime della strage in Texas ci sono anche 12-14 bambini. Lo riporta Usa Today citando fonti della polizia. Il sito americano ha inoltre rivelato che i suoceri del killer, Devin Kelley, frequentavano di tanto in tanto la chiesa teatro della sparatoria, ma domenica non erano tra i fedeli. Si apprende intanto che all'autore della strage fu negata la licenza necessaria per avere il porto d'armi nello Stato, come rivela il governatore Greg Abbott.