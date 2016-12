Strage in riserva indiana: 22enne spara, uccide tre persone e si suicida

06:09 - Quattro persone sono morte in quello che sembra un omicidio-suicidio avvenuto nella riserva indiana del South Dakota. Lo riferiscono i media americani. In base a una prima ricostruzione, Richard Arbach, 22 anni, ha sparato e ucciso 3 persone, ferendone una quarta, prima di togliersi la vita con la stessa arma. La tragedia è avvenuta in un'abitazione a Sisseton, cittadina di 2.500 persone, nella riserva indiana sul lago Traverse.

La comunità indiana è sotto shock. Sisseton si trova nella zona orientale del South Dakota, al confine con il Minnesota e il North Dakota, e si espande per sette contee tra i due Stati. La riserva ospita la tribù indiana dei Sisseton Wahpeton Oyate, che ha 14mila nativi in tutto il Paese.



Crimini violenti, in particolare gli omicidi, sono rari in South Dakota. Secondo un recente rapporto dell'Fbi, nello Stato sono stai registrati solo 20 omicidi nel 2013, uno dei tassi più bassi degli Usa.