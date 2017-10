Strage in Ohio, killer ancora in fuga: la polizia mette sotto tutela i tre bimbi superstiti

Continua la caccia al killer che in Ohio ha compiuto una strage uccidendo 8 persone appartenenti alla stessa famiglia in quello che pare essere l'esito di una faida familiare. E mentre, secondo la Cnn, la polizia ha messo sotto tutela gli unici tre scampati al massacro (un bambino di 4 giorni, uno di 6 mesi e uno di tre anni), gli investigatori stanno interrogando trenta persone per cercare di ricostruire almeno il movente dell'eccidio.

Ohio, sparatoria in casa: strage 1 di 14 Ansa Ansa Ohio, sparatoria in casa: strage 2 di 14 Ansa Ansa Ohio, sparatoria in casa: strage 3 di 14 Ansa Ansa Ohio, sparatoria in casa: strage 4 di 14 Ansa Ansa Ohio, sparatoria in casa: strage 5 di 14 Ansa Ansa Ohio, sparatoria in casa: strage 6 di 14 Ansa Ansa Ohio, sparatoria in casa: strage 7 di 14 Ansa Ansa Ohio, sparatoria in casa: strage 8 di 14 Ansa Ansa Ohio, sparatoria in casa: strage 9 di 14 Ansa Ansa Ohio, sparatoria in casa: strage 10 di 14 Ansa Ansa Ohio, sparatoria in casa: strage 11 di 14 Ansa Ansa Ohio, sparatoria in casa: strage 12 di 14 Ansa Ansa Ohio, sparatoria in casa: strage 13 di 14 Ansa Ansa Ohio, sparatoria in casa: strage 14 di 14 Ansa Ansa Ohio, sparatoria in casa: strage leggi dopo slideshow ingrandisci

Tutte le vittime della strage, 7 adulti e un ragazzo di 16 anni, sono stati uccisi con un colpo d'arma da fuoco alla testa, alcune mentre dormivano. In una conferenza stampa il procuratore generale dell'Ohio, Mike DeWine, ha fatto sapere che non si può ancora parlare di un sospetto o di una "persona di interesse", anche se si è subito esclusa l'ipotesi di un suicidio da parte di qualcuna delle vittime.



Il procuratore ha assicurato che, anche se l'assassino (o gli assassini) è ancora in fuga, presumibilmente armato, non ci sono indizi per pensare che esista una minaccia contro la contea di Pike, teatro della tragedia, ma vi sia una "una minaccia specifica" per il resto della famiglia Rhoden, cui appartenevano le persone uccise.



Dal canto suo, lo sceriffo della contea, Charles Reader, ha spiegato che l'Fbi è in attesa di partecipare al caso ma non è ancora stato coinvolto nelle indagini.