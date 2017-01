Strage in moschea canadese, un solo arrestato dalla polizia

E' il 27enne franco-canadese Alexandre Bissonnette l'unico arrestato con l'accusa di essere il responsabile della strage nella moschea di Quebec City, in Canada. Il secondo uomo che inizialmente era stato indicato come indiziato, un canadese di origine marocchina, è invece stato sentito come testimone e poi rilasciato dalla polizia. L'assalto ha causato 6 morti e 8 feriti, 5 dei quali gravi.