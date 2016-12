Strage in Afghanistan, cento civili uccisi da talebani: 15 decapitati

14:52 - Un gran numero di talebani afghani, accompagnati anche da militanti stranieri, hanno sferrato un attacco nella notte nel distretto di Ajrestan, uccidendo almeno 100 civili, tra cui anche donne e bambini. Tra le vittime, quindici persone sono state decapitate con l'accusa di essere "agenti del governo". La notizia delle decapitazioni è stata confermata dal vicegovernatore della provincia di Ghazni, Mohammad Ali Ahmadi.

La zona attaccata dai talebani si trova non lontana dalla capitale Kabul. Il capo del Consiglio provinciale di Ghazni, Abdul Jame Jame, ha sottolineato che l'attacco è stato "di vaste proporzioni" e che "il distretto p sull'orlo del collasso". Jame ha poi aggiunto che "se i rinforzi per le forze di sicurezza non arriveranno entro oggi, il distretto potrebbe cadere nelle mani dei talebani".



Da parte sua il deputato eletto in Ghazni, Arif Rahmani, ha condiviso le preoccupazioni di Jame, aggiungendo che "se cade il distretto di Ajrestan, potrebbero cadere anche quelli di Malistan, Nawor, Jaghori e Qarabagh, considerati pacifici e quindi senza quasi presidio di forze di sicurezza".