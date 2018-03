Strage Florida, Youtube vieta video che promuovono le armi

Youtube vieta sui suoi canali la trasmissione di video che promuovono la vendita di armi e di alcuni accessori come i dispositivi per trasformare pistole e fucili in armi automatiche. Lo ha annunciato la stessa piattaforma video, pubblicando i dettagli delle restrizioni, a poche ore dalla mobilitazione di piazza negli Stati Uniti per sollecitare maggiori controlli sulle armi dopo la strage di San Valentino in una scuola superiore della Florida.