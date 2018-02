Strage Florida, Trump: bonus per insegnanti addestrati alle armi

Donald Trump, dopo la strage nella scuola di Parkland, in Florida, ha suggerito un bonus per gli insegnanti addestrati all'uso delle armi, ipotizzando percentuali che vanno dal 10% al 40%. Il presidente americano ha anche affermato di essere favorevole allo stanziamento di fondi federali per consentire la "formazione addizionale" che consenta agli insegnanti di portare armi nelle scuole.