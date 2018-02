Strage Florida, si è dimessa la guardia armata che non intervenne

L'unica guardia armata presente nel liceo di Parkland, in Florida, dove sono stati uccisi 17 ragazzi "non è mai entrata" nell'edificio per cercare di fermare Nikolas Cruz e ora si è "dimesso". Lo afferma lo sceriffo della contea di Broward, spiegando che la guardia, così facendo, non ha rispettato il protocollo.