Strage Florida, lo sceriffo: staff autorizzato con armi a scuola

Dopo la sparatoria di San Valentino in una scuola di Parkland, in Florida, lo sceriffo della contea ha ordinato che staff autorizzato sarà dotato di fucili sul territorio scolastico. Le armi, ha spiegato lo sceriffo Scott Israel, "verranno tenute in auto di pattuglia quando non saranno in uso, questo fino a quando non verranno messi in uso appositi e sicuri armadietti dove custodirle dentro gli istituti".